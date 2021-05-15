Труп мужчины пролежал сутки на даче в Воскресенском районе

Тело мужчины найдено в дачном домике Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области погиб 49-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело его было найдено 15 мая в дачном домике садоводческого товарищества в селе Усовка.

Была начата доследственная проверка. Следователь СК вместе с медицинским экспертом осмотрели место трагедии и труп. Оказалось, что на ногах и лице погибшего имеются кровоподтеки.

Предполагается, что мужчина умер около суток назад.

Следователям и криминалистам предстоит установить точную причину гибели человека и ее обстоятельства. Назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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