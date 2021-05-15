Саратовские летчики на «Медведях» тренировались сажать самолет с остановкой двигателя

Фото Министерства обороны РФ
Летчики авиационного полка дальней авиации в Энгельсе Саратовской области провели плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс «Медведи».
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, были отработаны полеты строем, на установленных дистанциях и интервалах.
Фото Министерства обороны РФ
- Особое внимание уделялось комплексу мероприятий по выполнению правильных действий в ходе возникновения внештатных ситуаций, в том числе ухода на второй круг, посадку с выключенными приборами, а также остановка одного из двигателей в полете, — заявили в Минобороны.
Фото Министерства обороны РФ
Такие вылеты необходимы для поддержания экипажей в состоянии хорошей формы и являются дополнительной тренировкой.
Фото Министерства обороны РФ
Инженерно-технический состав авиабазы на земле отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
Фото Министерства обороны РФ
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