Ванцов: любые провокации во время выборов должны пресекаться правоохранительными органами

Александр Ванцов. Фото с сайта Общественной палаты Саратовской области

Член Общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов предостерег представителей КПРФ и «Яблоко» от провокаций с их стороны во время проведения выборов, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

- Общенародные выборы — это основа нашего государства. Возможность народа выбирать своих представителей в органах власти — право, которое нельзя отнять у граждан нашей страны.

Зачастую оппозиционно настроенные силы пытаются дискредитировать выборный процесс устраивая провокации на избирательных участках. В последние годы этим технологии применяют представители не только прозападной партии «Яблоко», но и КПРФ. Они, вероятно, забыли, как проходили выборы в Советском Союзе при КПСС. Выборами тот процесс назвать было сложно, скорее это был дешевый спектакль. Ни о каких наблюдателях речи не было, демократичность процесса была только на бумаге. Сегодня наблюдателей на участках зачастую больше, чем членов комиссии и избирателей вместе взятых. Наличие современных средств связи, фото- и видеокамер и социальных сетей делает выборы абсолютно открытыми и прозрачными. Любое самое малое нарушение со стороны комиссии сразу попадает в общественное пространство и пресекается.

Видя свое бессилие, оппозиционеры применяют провокации, что не может не беспокоить. Любые провокации во время выборов должны пресекаться правоохранительными органами. Они не должны помещать свободному волеизъявлению граждан, — отметил Ванцов.

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