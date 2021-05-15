В доме на Гвардейской найден труп

Задержан подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова обнаружен труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 56-летнего мужчины было найдено на кухне квартиры дома по улице Гвардейская.

У погибшего на голове имелись кровоподтеки. Судебный эксперт установил, что причиной смерти стала тупая травма шеи.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 49-летний местный житель. Проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.

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