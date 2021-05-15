Член Общественной палаты Елена Склярова: за провокациями на выборах могут стоять иностранные организации

Елена Склярова

Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова предположила, что организации, позиционирующие себя как правозащитные в сфере выборного процесса, финансируются из-за рубежа

- Не секрет, что существуют «грязные технологии», которые нацелены на дискредитацию выборного процесса. Чаще всего за этими провокациями стоит иностранные организации, фонды. Не исключено, что к этому может быть причастна компания «Голос», которая была признана иностранным агентом, так как получала финансирование из-за рубежа. В нашей области за открытостью выборного процесса следит корпус наблюдателей от Общественной палаты Саратовской области, которые обладают необходимым опытом и компетенциями. Недопустимо вмешательство иностранных организаций в выборы, — отметила Склярова.

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