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Общество15 мая 2021 13:25

Панков поможет с песком для детских площадок Волжского района

Депутат намерен также заняться ремонтом и остановкой площадок
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 15 мая, будет работать в Волжском районе Саратова.

На своей странице в Instagram он отметил, что проверит детские площадки, займется их ремонтом и установкой. А также завезет песок на те, куда обещал.

- Как раз хорошая погода — для хороших дел, — сказал депутат.

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