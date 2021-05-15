Панков поможет с песком для детских площадок Волжского района

Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 15 мая, будет работать в Волжском районе Саратова.

На своей странице в Instagram он отметил, что проверит детские площадки, займется их ремонтом и установкой. А также завезет песок на те, куда обещал.

- Как раз хорошая погода — для хороших дел, — сказал депутат.

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