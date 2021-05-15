«Десятка» протаранила столб на мосту в Саратове

Автомобиль врезался в столб на улице Степана Разина Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Степана Разина в Саратове, на мосту, автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, машиной управлял 44-летний мужчина.

По предварительной версии, он не справился с управлением. Пострадавший водитель был госпитализирован.

Водитель был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратову

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