Мусорку в Балакове залили нефтепродуктами

На мусорку в Балакове выбросили флягу с нефтепродуктами. Фото Ольги Меркуловой из группы "Типичный Балаково!"

В мусорные контейнеры на улице Кормежинская в Балакове вылили нефтепродукты.

Об этом в группе «Типичный Балаково!» сообщила пользователь Ольга Меркулова.

- SOS! Экологическая катастрофа на улице Кормежинская! Отзовись, нехороший человек, кто привез и вылил тут масляные отходы от своего бизнеса. Обращаюсь к администрации города: найдите и накажите этого человека, — написала она.

Фото Ольги Меркуловой из группы "Типичный Балаково!"

Свой пост Ольга Меркулова подкрепила фото. На них запечатлено, что в мусорных контейнерах лежит металлическая фляга, а земля рядом залита жидкостью с характерным масляным видом.

Фото Ольги Меркуловой из группы "Типичный Балаково!"

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