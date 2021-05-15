Глава Ершова: От активности людей зависит, кто будет представлять наш район в Облдуме

Альберт Тихов

С 14 мая в Ершовском районе начал работу 51 избирательный участок, где людям предстоит принять участие в дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Ершовскому одномандатному округу №19.

Подготовка к этому серьезному в политическом смысле мероприятию была проведена на хорошем уровне. Были полностью укомплектованы избирательные комиссии, которым предстояло работать на участках. Всего в состав избирательных комиссий вошли 375 человек. Все они прошли предварительную подготовку.

На должном уровне обеспечены меры безопасности. Во избежание скопления людей на участках выборы в Ершовском районе будут проходить в течение трех дней, как в очном формате так и режиме онлайн. Тем, кто по причине нездоровья не смогут лично посетить избирательные участки, предоставлена возможность пригласить членов избирательной комиссии на дом.

Документация на избирательных участках находится под строгим контролем сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники полиции круглосуточно несут дежурство, обеспечивая соблюдение порядка.

За первый день голосования существенных нарушений в процедуре выборов не зафиксировано. На 18:00 часов 14 мая проголосовал 4 301 человек, что составляет 13,5% от общего числа ершовского электората.

Мы попросили высказать свое мнение о ходе выборов главу МО Ершов Альберта Тихова.

- Дополнительные выборы — важная составляющая политической жизни нашего района. От активности людей в период голосования зависит, кто будет представлять наш район в законодательном органе региона. К сожалению, не все понимают важность этого момента, хотя, рассуждая логически, у каждого жителя района должна быть личная, кровная заинтересованность в том, чтобы интересы Ершовского района в областной Думе отстаивал человек, имеющий и серьезный политический авторитет, и желание работать на благо своих избирателей, — уверен Альберт Тихов.

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