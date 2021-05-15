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Общество15 мая 2021 10:48

Губернатор Валерий Радаев проголосовал на довыборах в Саратовскую облдуму

Сегодня второй день голосования
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Валерий Радаев

Валерий Радаев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 15 мая, проголосовал на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

Напомним, голосование по Волжскому одномандатному избирательному округу №1, Калининскому одномандатному избирательному округу №13, Марксовскому одномандатному избирательному округу №15 и Ершовскому одномандатному избирательному округу №19 идет в течение трех дней — 14, 15 и 16 мая.

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