Губернатор Валерий Радаев проголосовал на довыборах в Саратовскую облдуму

Валерий Радаев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 15 мая, проголосовал на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

Напомним, голосование по Волжскому одномандатному избирательному округу №1, Калининскому одномандатному избирательному округу №13, Марксовскому одномандатному избирательному округу №15 и Ершовскому одномандатному избирательному округу №19 идет в течение трех дней — 14, 15 и 16 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.