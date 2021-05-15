В Энгельсе мужчина перевел мошенникам полмиллиона для безопасности своих денег

Житель Энгельса Саратовской области доверился мошенникам и потерял крупную сумму.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина ответил на звонок с неизвестного номера и выслушал доводы собеседника. Тот представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета клиента якобы пытаются списать средства.
Для их сохранности следует перевести деньги на некий безопасный счет.
Мужчина поверил и перевел по указанным реквизитам 500 тыс. рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.