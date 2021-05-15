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Происшествия15 мая 2021 13:09

В Энгельсе мужчина перевел мошенникам полмиллиона для безопасности своих денег

Он поверил собеседнику в телефонном разговоре
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Житель Энгельса Саратовской области доверился мошенникам и потерял крупную сумму.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина ответил на звонок с неизвестного номера и выслушал доводы собеседника. Тот представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета клиента якобы пытаются списать средства.

Для их сохранности следует перевести деньги на некий безопасный счет.

Мужчина поверил и перевел по указанным реквизитам 500 тыс. рублей.

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