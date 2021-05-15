В столкновении Daewoo и Toyota в Саратове пострадал пассажир

Авария на Соколовой произошла поздно вечером 14 мая Фото: ГИБДД по Саратовской области

На улице Соколовая в Саратове вечером 14 мая столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №173 по улице Соколовая.

В 23:15 там столкнулись Daewoo Nexia под управлением 45-летнего водителя и Toyota Camry, которой управлял 19-летний юноша.

В аварии пострадал 54-летний пассажир Daewoo Nexia, он был госпитализирован.

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