Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 мая 2021 11:24

В столкновении Daewoo и Toyota в Саратове пострадал пассажир

Мужчина был госпитализирован
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария на Соколовой произошла поздно вечером 14 мая

Авария на Соколовой произошла поздно вечером 14 мая

Фото: ГИБДД по Саратовской области

На улице Соколовая в Саратове вечером 14 мая столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №173 по улице Соколовая.

В 23:15 там столкнулись Daewoo Nexia под управлением 45-летнего водителя и Toyota Camry, которой управлял 19-летний юноша.

В аварии пострадал 54-летний пассажир Daewoo Nexia, он был госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ДТП