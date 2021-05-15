Ночью на Красной площади в Самойловке сгорела «Гроздь»

Магазин сгорел в Самойловке
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Самойловке Саратовской области сгорел магазин «Гроздь».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар начался около трех часов ночи.
Огонь уничтожил холодильники
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Огонь уничтожил 30 кв. метров магазина на улице Красная площадь. Сгорели холодильники, стеллажи и подвесной потолок. Предполагаемая причина пожара — неправильная работа электрооборудования.
На тушение выезжали два расчета.
Причиной могла стать неправильная работа электрооборудования
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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