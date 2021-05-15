Член Общественной палаты призвала жителей Саратовской области сделать свой выбор

Наталья Кривенцова

Стартовали дополнительные выборы в Саратовскую областную думу шестого созыва, которые проходят с 14 по 16 мая 2021 года.

- Какой Саратовская область будет завтра, мы выбираем уже сегодня. Поэтому так важно отдать свой голос за кандидатов, в которых мы уверены. Надеюсь на активную позицию граждан. Возможно, кто-то скажет, что ваш голос ничего не значит, но это не так. Работа избирательных участков максимально прозрачна и контролируется как общественными наблюдателями, так и неравнодушными избирателями. Приглашаю вас прийти и сделать свой выбор, чтобы внести свой вклад в развитие региона, — отметила член Общественной палаты Саратовской области Наталья Кривенцова.

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