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Происшествия15 мая 2021 9:19

Под Саратовом 71-летний водитель опрокинулся на «Ниве» в овраг с водой

Пенсионер был госпитализирован
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Автомобиль оказался в кювете

Автомобиль оказался в кювете

Фото: ГИБДД по Саратовской области

На втором километре автодороги Красноармейск — Некрасово в Саратовской области в кювет опрокинулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 14 мая в 13 часов. Машина вылетела с дороги в придорожный овраг, заполненный водой.

Автомобилем ВАЗ-21213 «Нива» управлял 71-летний водитель. Он был госпитализирован.

Водитель был госпитализирован

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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