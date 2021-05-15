Под Саратовом 71-летний водитель опрокинулся на «Ниве» в овраг с водой

Автомобиль оказался в кювете Фото: ГИБДД по Саратовской области

На втором километре автодороги Красноармейск — Некрасово в Саратовской области в кювет опрокинулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 14 мая в 13 часов. Машина вылетела с дороги в придорожный овраг, заполненный водой.

Автомобилем ВАЗ-21213 «Нива» управлял 71-летний водитель. Он был госпитализирован.

Водитель был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

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