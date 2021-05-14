В Энгельсе нашли кости человека

Останки человека нашли в Энгельсе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области найдены останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, они были обнаружены вечером 14 мая в 500 метрах от дома №51 по проспекту Строителей.

По предварительным данным, кости нашли местные жители. Кроме этого были найдены части одежды и обуви.

Начата доследственная проверка. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия и останки. Устанавливается причина смерти человека, ведется поиск по базе пропавших без вести лиц.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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