В Саратове «Нива» сбила ребенка

На улице Усть-Курдюмская в Саратове вечером 14 мая был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 18 часов напротив дома №4.

По предварительной версии, автомобилем «Нива» управлял 21-летний водитель. Сбитому мальчику 10 лет. Ребенок осмотрен медиками и отпущен.

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