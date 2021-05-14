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Происшествия14 мая 2021 20:13

Пожилой рыбак утонул в пруду Балашовского района

Тело нашли его родственники
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело мужчины было найдено в пруду

Тело мужчины было найдено в пруду

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Белозерки Балашовского района Саратовской области найден труп местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 68-летнего мужчины нашли в местном пруду.

Вечером 13 мая житель села Белозерки отправился на рыбалку, но утром не вернулся. Родственники начали его искать и обнаружили в пруду.

Следователь осмотрел место трагедии и труп и не нашел признаков насильственной смерти. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователь осмотрел место происшествия

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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