Пожилой рыбак утонул в пруду Балашовского района

Тело мужчины было найдено в пруду
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Белозерки Балашовского района Саратовской области найден труп местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 68-летнего мужчины нашли в местном пруду.
Вечером 13 мая житель села Белозерки отправился на рыбалку, но утром не вернулся. Родственники начали его искать и обнаружили в пруду.
Следователь осмотрел место трагедии и труп и не нашел признаков насильственной смерти. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователь осмотрел место происшествия
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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