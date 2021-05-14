Саратов могут посетить более 60 тысяч туристов с кризных судов

В пресс-центре "Комсомолки" рассказали о речном и круизном туризме в регионе Фото: Ольга Симонова

Круизы по рекам России вошли в программу Ростуризма по кэшбеку. Более 300 теплоходов проходят через Саратовскую область - более 60 тыс. человек отдыхают в круизах и посещают города, где происходят стоянки судов. Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» рассказала 14 мая Виктория Бородянская, председатель областного комитета по туризму.

Основные регионы, с которых спускаются на причал в Саратове - Москва, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, а также Германия, Швейцария, Франция.

- В этом году, те корабли, которые раньше стояли в Саратове по три часа, стоят по четыре и пять часов. Туристы хотят гулять по городу, покупать сувениры, а за три часа в Саратове многие ничего не успевают, - поделилась информацией руководитель ООО «Саратовское бюро путешествий» Белла Гордеева.

На данный момент 20 судоходов уже произведено, до конца октября ожидается судоход почти 300 теплоходов.

Кроме этого, по словам Бородянской, в регионе активно практикуются сплавы по рекам Саратовской области. Есть на небольшие расстояния, есть на дальние расстояния, существуют трехдневные маршруты, а также межрегиональные - от Пензенской области до Саратова.

Получить исчерпывающую информацию о всех возможностях речного туризма в регионе можно обратившись в комитет туризма Саратовской области.