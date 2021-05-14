Ретропоезд «Воинский эшелон» посетит шесть железнодорожных станций в Саратовской области

В честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, посетит 6 железнодорожных станций в Саратовской области.

«Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военно-исторического общества. Он сформирован из двух действующих паровозов серии Эр и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танк Т-34-76, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица Д-1. Также в состав ретропоезда включена сценическая платформа, вагон - теплушка и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

С 17 по 23 мая ретропоезд сделает остановки на следующих станциях:

- ст. Урбах – 17 мая в 11:00;

- ст. Красный Кут – 17 мая в 15:50;

- ст. Ершов – 19 мая в 11:00;

- ст. Аткарск – 21 мая в 12:00;

- ст. Петровск – 22 мая в 12:00;

- ст. Сенная – 23 мая в 11:00.

Увидеть ретропоезд «Воинский эшелон» смогут все желающие с учётом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Актуальную информацию о времени прибытия ретропоезда можно узнать на официальном сайте Приволжской железной дороги в разделе «Ретропоезд «Воинский эшелон».

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