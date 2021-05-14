Саратовская пенсионерка стала участницей проекта на федеральном ТВ

Анна Боброва

«Серебряный» волонтер из Романовского района 69-летняя Анна Боброва стала участницей международного проекта «Ты Супер! 60+».

- Она отправила видеозаявку, ее пригласили на онлайн-прослушивание, а после — на съемки полуфинала проекта в Москву, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Анна Михайловна занимается вокалом с 11 лет, участвовала в межрайонных и областных вокальных конкурсах, в которых становилась победительницей. Сейчас она является участником народного ансамбля «Русская песня» при Романовском районном Доме культуры.

Кроме того, 69-летняя Анна Михайловна — активная участница «Университета третьего возраста», действующего в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Главная мечта пенсионерки — исполнить песню местных авторов Ивана Рябинина и Алексея Бабкина под аккомпанемент оркестра.

Поболеть за Анну Боброву можно в воскресенье, 16 мая, в 20:10 по московскому времени на канале НТВ.

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