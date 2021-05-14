Грабитель в Энгельсе попался росгвардейцам возле ломбарда

В Энгельсе Саратовской области росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже.

- Утром поступило сообщение, что на 38-летнего мужчину написали у дома по улице Фридриха Энгельса, избили и украли телефон и деньги, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии по Саратовской области.

Злоумышленника задержали около ломбарда и передали полиции. На него возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.