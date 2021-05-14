В Питерке «Гранта» сбила велосипедистку

«Гранта» сбила женщину на велосипеде
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В селе Питерка Саратовской области сегодня, 14 мая, сбили 71-летнюю велосипедистку.
- По предварительным данным, в 11:10 56-летний водитель «Лады Гранта» на Колхозной, 66 наехал на женщину на велосипеде, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
Пострадавшую с травмами госпитализировала скорая помощь.
Пострадавшую увезла скорая помощь
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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