Сергей Горевский: Энгельс выбирает достойных

Сергей Горевский

Глава Энгельса Сергей Горевский прокомментировал дополнительные выборы в Саратовскую областную думу, которые проходят с 14 по 16 мая.

- Это наш региональный парламент, от законотворческой деятельности которого зависит очень многое.

Очень большая территория нашего района вошла в состав Марксовского одномандатного избирательного округа. Это значительная часть города, Красноярское и Безымянское муниципальные образования. Поэтому проходящие сегодня выборы касаются многих.

Конечно, можно проигнорировать голосование и не приходить на избирательные участки. Но в таком случае имеем ли мы право потом, когда нас не устроят те или иные решения депутатов, задавать им вопросы? Наверное, нет.

Поэтому я не призываю, я просто очень прошу найти время и отдать свой голос за того, кто, на ваш взгляд, имеет право представлять интересы жителей нашего района в областной Думе. Ещё раз напомню, что для этого предусмотрено три дня, с 14 по 16 мая. Давайте любить и уважать свою малую родину, стараться вместе делать её лучше! — отметил Горевский.

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