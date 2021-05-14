Островский: всегда принимаю участие в выборах

Николай Островский

Главный врач Областного клинического центра комбустиологии и депутат Саратовской городской думы (фракция «Единая Россия») Николай Островский проголосовал на довыборах в Саратовскую областную Думу.

- Всегда принимаю участие в выборах. Право голосовать нам дано Конституцией нашей страны. Оно позволяет нам влиять на процесс управления городом, областью и страной в целом. Вот и сегодня ранним утром я пришел на участок, по месту жительства и сделал свой выбор за кандидата, который, считаю, будет достойно представлять интересы жителей Волжского района в Саратовской областной Думе. Жизнь показала, что голосование, которое проходит несколько дней более удобно. Есть возможность реализовать свои планы на выходные и принять участие в важном для губернии деле. Времени сделать свой выбор теперь предостаточно, – отметил Николай Островский.

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