В Ленинском районе будут бесплатно кормить малоимущих пенсионеров

Фото Саратовской епархии

В Петропавловском храме на 3-й Дачной в Саратове начали раздавать бесплатные горячие обеды.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе епархии, малоимущие граждане могут получить кашу с мясом и чай каждое воскресенье в 11 часов.

- Ленинский район — один из самых многолюдных. И в отличие от вокзала, где главным образом на раздачу горячих обедов собираются бездомные, здесь мы рассчитываем кормить пенсионеров, чей уровень жизни таков, что они ищут что-то съестное по мусоркам, хотя и живут нередко в квартирах. Нет, конечно, не только их, но всех, кому горячая пища будет нужна, — отмечают организаторы в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в Саратове действуют уже шесть таких точек, где проводятся благотворительные акции по поддержке нуждающихся. Желающие могут присоединиться к акции в качестве волонтеров.

Фото Саратовской епархии

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