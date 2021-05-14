Умерла детский хирург Энгельсской ГКБ №1

Скончалась Валентина Маркова, детский хирург ГАУЗ «Энгельсской городской клинической больницы №1».

Как сообщается на странице медучреждения в Instagram, она работала в больнице с 1980 года.

Валентина Алексеевна закончила Саратовский мединститут в 1972 года по специальности «Педиатрия», но трудовую деятельность начала гораздо раньше — уже с 1960 года она работала санитаркой, медсестрой, участковой медсестрой, ночной няней, ночной сестрой.

Она работала в ЦРБ Пугачева, травмпункте и медсанчасти Энгельса.

В 2006 году Валентина Маркова была награждена Почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

- Ответственный, добросовестный, исполнительный работник. Дисциплинарный, корректный, знающий специалист с высокой профессиональной активностью. Соболезнуем вместе с родственниками усопшей. Потеря близкого вам человека потрясла нас. Разделяем горечь утраты, скорбим и молимся вместе с вами. Вечная память, — говорится в сообщении.

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