Вячеслав Володин рассказал, для чего собирается участвовать в предварительном голосовании «Единой России» в Саратовской области

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он объяснил мотивы, которые побудили его это сделать.

- Если хочешь лучше понимать проблемы людей, правильно избираться в одномандатном округе.

В Саратовской области — четыре избирательных округа.

При выборе округа исходил из количества вопросов, которые надо решать.

От развития города Саратова зависит будущее области в целом. Поэтому принял решение участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163.

Предвижу вопросы от жителей Саратовской области: что же получается, не будете заниматься Балаково, Вольском, Пугачевым, Энгельсом, Балашовом или Перелюбским, Турковским, Романовским, Озинским, Александрово-Гайским районами, с которых начинается Саратовская область? Они самые удаленные от областного центра.

Буду. И перечисленными, и всеми остальными районами Саратовской области. Разрешено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список «Единой России» и одномандатный округ.

Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном 163 округе, в который входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы.

Считаю, кандидат в депутаты должен брать на себя решение конкретных проблем жителей. Постараюсь в ближайшее время вместе с вами сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом.

Как и прежде убежден — верить надо только делам, — подчеркнул Володин.

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