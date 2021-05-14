В горящей квартире на Барнаульской отравилась женщина

В Заводском районе Саратова вечером 13 мая горела квартира на улице Барнаульская.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов дежурному поступил в 20:49.

Горели вещи в трехкомнатной квартире шестиэтажного дома. Площадь пожара составила 1 кв. м. Пострадала 42-летняя женщина. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

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