Володин будет участвовать в праймериз

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному списку.

- Для меня это возможность решать проблемы жителей как конкретного 163-го округа, так и Саратовской области в целом, — отметил Володин.

Он рассказал, для чего собирается участвовать в предварительном голосовании «Единой России» в Саратовской области.

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