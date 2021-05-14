Перекресток Блинова и Рижской закрыли до воскресенья

Улицу Блинова перекопают
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове закрыли движение на перекрестке улиц Блинова и Рижская в Ленинском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», проехать там нельзя будет до 8 утра воскресенья, 16 мая.
На месте ремонта будут выставлено ограждение.
- Энергетики приносят свои извинения и просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать маршрут своего передвижения, — сообщили в «Т Плюс».
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