Памятник военной медсестре установлен в Саратове

Председатель Государственной думы России осмотрел памятник военной медсестре, который установлен в Саратове.

Он появился возле областного медицинского колледжа на улице Чернышевского. Камень в основание памятника был заложен еще в 2017 году, но скульптура установлена только сейчас, после того как Володин раскритиковал чиновников за бездействие.

Председатель Госдумы пообщался со скульптором Владимиром Пальминым. Тот рассказал о задумке, который воплотился в памятнике.

- Вы дали нам возможность погрузиться в историю, потому что история живая, – отметил Володин.

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