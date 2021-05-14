Памятник военной медсестре установлен в Саратове
Председатель Государственной думы России осмотрел памятник военной медсестре, который установлен в Саратове.
Он появился возле областного медицинского колледжа на улице Чернышевского. Камень в основание памятника был заложен еще в 2017 году, но скульптура установлена только сейчас, после того как Володин раскритиковал чиновников за бездействие.
Председатель Госдумы пообщался со скульптором Владимиром Пальминым. Тот рассказал о задумке, который воплотился в памятнике.
- Вы дали нам возможность погрузиться в историю, потому что история живая, – отметил Володин.
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