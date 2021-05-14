В Саратове реконструируют стадион «Торпедо»

Стадион «Торпедо» реконструируют

Стадион «Торпедо» в Заводском районе Саратова будут реконструировать.

Сегодня, 14 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил спортобъект. О возрождении стадиона его просили спортсмены и местные жители.

Вячеслав Володин посетил спортобъект

Реконструкция «Торпедо» пройдет в рамках благотворительного проекта Володина. Работы ориентировочно начнутся в июне, а завершатся до конца лета.

- Дети хотят заниматься спортом, растягивать работы на полгода нельзя. Мы можем в это время сделать как можно больше работы, это наша задача, — сказал председатель ГД.

Володин призвал не растягивать работы

Также в планах — реконструкция здания культурно-спортивного центра поблизости.

Напомним, в 2019-2020 годах был отремонтирован стадион «Волга», а на стадионе «Спартак» завершены работы в рамках первого этапа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.