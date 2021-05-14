Саратовец лишился иномарки из-за 400-тысячного долга по алиментам

В Саратове местный житель накопил 400 тыс. рублей долга по алиментам и из-за этого лишился автомобиля.

- Машину SsangYong Actyon арестовали, но гражданин погашать долги все равно не стал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Автомобиль не продали. Вместо этого его отдали взыскателю в счет погашения долга по алиментам.

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