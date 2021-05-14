Председатель избиркома Саратовской области проголосовала на довыборах в облдуму

Ирина Романова проголосовала на довыборах в Саратовскую областную думу Фото: Александр Уриевский

В Саратове и еще трех округах области сегодня, 14 мая, стартовали довыборы в областную думу.

Председатель областного избиркома Ирина Романова рассказала, что в восемь утра все 34 участка открылись и заработали.

Сама она проголосовала на участке, который открыт в лицее №3.

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