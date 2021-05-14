Познер с Ургантом будут снимать документальный фильм в Саратове

Владимир Познер. Фото с его странички в Инстаграм

Журналист и телеведущий Владимир Познер вместе с шоуменом и актером Иваном Ургантом будут снимать документальный фильм в Саратове.

- Не так давно наша группа сидела и размышляла над тем, что будем дальше снимать? Кто-то предложил Турцию, кто-то Индию, и вдруг Иван Ургант предложил: «А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?»

И мы все подумали: «И в самом деле, почему не сделать это». И вот в июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске, — написал Познер на своей страничке в Инстаграме.

Он попросил отправить ему на электронную почту pozneronline2021@gmail.com небольшой рассказ о тех жителях указанных городов, на которых авторам стоило бы обратить внимание при съемках.

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