Юрий Вяземский выберет саратовских участников игры «Умники и умницы»

Юрий Вяземский. Кадр из телеигры "Умники и умницы"

В Саратовской области 17 мая состоится финал областной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, для участия в олимпиаде приедет автор и ведущий Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский.

Он лично отберет школьников для участия во всероссийской телеигре. Напомним, ее победители имеют право поступления в МГИМО без экзаменов.

Темой этого сезона региональной олимпиады является: «Известные деятели культуры – уроженцы Земли Саратовской». Участие принимают ученики 10-х классов школ области. Так, на первом этапе они представили эссе по теме: «Деятель культуры: портрет в истории Земли Саратовской». А во втором - видеоролик «Культурные тропы Саратовского края».

В финал олимпиады вышли:

1. Елизавета Бердникова, гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина, Вольск;

2. Анна Сомова, лицей №15, Саратов;

3. София Коркотян, гимназия №8 Энгельсского района;

4. Ирина Тазаткина, средняя школа №33 им. П.А. Столыпина Энгельсского района;

5. Ярослав Сидоров, гимназия №8 Энгельсского района;

6. Андрей Трусов, гимназия №34, Саратов;

7. Полина Тюлегенева, лицей-интернат №64, Саратов;

8. Елена Пигалова, средняя школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района;

9. Виктория Михайлова, гимназия №8 Энгельсского района.

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