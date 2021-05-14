В Екатериновке подросток на мотоцикле попал в ДТП

Парень на мотоцикле слетел с проезжей части Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Екатериновке вчера вечером, 13 мая, 16-летний мальчик попал в ДТП.

- Авария случилась в 20:50 у дома №23 по улице Калининская. Подросток не справился с управлением мотоциклом Vento Ranger и слетел с дороги, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Парень выжил и попал в больницу с травмами.

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