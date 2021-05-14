За сутки COVID-19 заразились 118 жителей Саратовской области

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 118 новых случаев коронавируса. У 78 человек — пневмония.

На 14 мая всего выявлено 60 749 зараженных.

За сутки выздоровели 208 человек, а всего — 55 813.

Больше всего новых случаев в Саратове — 42, Энгельсском районе — 19, Аткарском — 5, Балаковском, Балашовском и Пугачевском — по 4.

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