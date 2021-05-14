Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 7:50

Вячеслав Володин 14 мая будет работать в Саратовской области

Председатель Госдумы совершает рабочий визит
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин снова работает в Саратовской области.

Об этом сообщают его сторонники в социальных сетях, предлагая следить за прямыми эфирами в Instagram.«КП-Саратов» будет следить за визитом спикера, оперативно информируя читателей.

О программе визита пока не сообщается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.