Вячеслав Володин 14 мая будет работать в Саратовской области

Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин снова работает в Саратовской области.

Об этом сообщают его сторонники в социальных сетях, предлагая следить за прямыми эфирами в Instagram.«КП-Саратов» будет следить за визитом спикера, оперативно информируя читателей.

О программе визита пока не сообщается.

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