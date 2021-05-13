В Новоузенске мужчина кухонным ножом зарезал 80-летнего старика

Злоумышленника задержали
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Новоузенске 52-летнего местного жителя подозревают в убийстве 80-летнего знакомого.
- Следствие считает, что злоумышленник пришел к пенсионеру в дом на улице Микрорайон-1 днем 12 мая, чтобы выяснить отношения. Во время общения гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил старика в грудь, тот умер, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.
Судебно-медицинский эксперт установил, что пенсионер скончался от множественных колото-резаных ранений груди с повреждением внутренних органов.
Следователи задержали мужчину, он признал свою вину, рассказал и показал на месте об обстоятельствах преступления.
Расследование продолжается.
Мужчина на месте показал, как убил старика
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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