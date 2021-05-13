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Происшествия13 мая 2021 18:57

В Новоузенске мужчина кухонным ножом зарезал 80-летнего старика

Он сам пришел к пенсионеру домой выяснять отношения
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Злоумышленника задержали

Злоумышленника задержали

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новоузенске 52-летнего местного жителя подозревают в убийстве 80-летнего знакомого.

- Следствие считает, что злоумышленник пришел к пенсионеру в дом на улице Микрорайон-1 днем 12 мая, чтобы выяснить отношения. Во время общения гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил старика в грудь, тот умер, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Судебно-медицинский эксперт установил, что пенсионер скончался от множественных колото-резаных ранений груди с повреждением внутренних органов.

Следователи задержали мужчину, он признал свою вину, рассказал и показал на месте об обстоятельствах преступления.

Расследование продолжается.

Мужчина на месте показал, как убил старика

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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