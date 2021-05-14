Прогноз погоды на 14 мая в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 14 мая, ожидается переменная облачность, осадков не будет.

- Утром местами прогнозируется туман. Порывы южного ветра достигнут 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +23… +28 градусов, в Левобережье местами до +33 градусов.

В 2020 году 14 мая было облачно.

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