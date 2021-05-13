В Саратове 9 мая ушла из дома и не вернулась женщина с мелированными волосами

В Заводском районе Саратова пропала 44-летняя Людмила Ковалева.

Как сообщили в волонтерском отряде «Лиза Алерт», она ушла из дома 9 мая и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы каштановые мелированные, глаза серо-зеленые.

На момент пропажи Людмила была одета в синюю болоньевую куртку, белую майку, серые спортивные штаны с белыми лампасами, светлые кроссовки. Если вы видели эту женщину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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