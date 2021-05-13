Саратовцам расскажут о речной навигации в 2021 году

14 мая в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской, посвященная речной навигации 2021 года.

В рамках пресс-конференции спикер расскажет о том, как сегодня развивается круизный туризм, как можно путешествовать на круизах с использованием государственной поддержки. Также будет затронута тема активного туризма по малым рекам Саратовской области.

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/-sOOgT-udxg, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

По-прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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