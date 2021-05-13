В Саратовской области налогов собрали больше, чем в докоронавирусный 2019 год

Краснова сообщила Радаеву, что налогов собрали больше. Фото пресс-службы губернатора

В Саратовской области за первые четыре месяца 2021 года собрали на 7.5% больше налогов, чем за тот же период в докоронавирусном 2019 году. Основной прирост отмечен налогом на прибыль организаций (+2,9 млрд или 45,7%) и НДФЛ (+1,3 млрд или 12,6%).

Об этом 13 мая на встрече с губернатором Валерием Радаевым доложила руководитель регионального УФНС Елена Краснова.

Основные показатели по собираемости налогов за текущий период:

Она также отметила, что за 4 месяца 2021 года поступление налогов в бюджеты всех уровней составило 51,2 млрд рублей. Это на 4,4 млрд или на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого, 2020 года. Из них в консолидированный бюджет региона пришло 28,5 млрд рублей, что на 5,7 млрд или почти на четверть больше, чем в 2019 году.

Основной прирост поступлений обеспечен такими видами экономической деятельности, как обрабатывающее производство (+3,2 млрд.), строительство (+1,3 млрд или в 3 раза больше 2020г.), добыча полезных ископаемых (+1,1 млрд или в 3,3 раза больше 2020г.)