Саратовцы присоединились к акции регоператора «Охота на ГАЗели»

Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» отмечают растущую активность жителей Саратовской области в акции «Охота на ГАЗели». Еженедельно через страницы в социальных сетях и электронную почту компания получает видео и фотоматериалы от неравнодушных горожан, фиксирующие сброс строительного мусора – куски бетона, кирпич, остатки строительной смеси и пр., - в контейнеры для коммунальных отходов. Чаще всего эти отходы перегружают с малотоннажных грузовых автомобилей. Именно поэтому Саратовский регоператор третий год подряд проводит акцию «Охота на ГАЗели».

Весенне-летний период всегда характеризуется ростом отходов от ремонтов, которые не всегда можно складировать на площадки для накопления коммунальных отходов. Саратовский регоператор разъясняет, что следует отнести в места накопления ТКО, а в каких случаях необходимо вызывать специализированную организацию.

Если вы дома делаете перепланировку, сносите стены, льете стяжку пола, то у вас образуются строительные, а не твердые коммунальные отходы. Битым кирпичом, кусками стен, бетоном, арматурой, бревнами нельзя заваливать площадку для ТКО.

Мусоровывозящая техника не сможет забрать этот мусор. В этой ситуации необходимо вызвать компанию, которая имеет право на обращение со строительными отходами и поручить ей вывести мусор на сертифицированные полигоны.

В то же время, если вы дома делаете косметический ремонт, то отходы от него относятся к твердым коммунальным отходам и входят в оплату услуг регоператора. Это могут быть остатки обоев, сантехника, напольные покрытия, обрезки линолеума, ванны и т.д. Все это можно отнести на контейнерную площадку и мусоровоз, который приедет за крупногабаритными отходами, заберет их. Вывоз КГО осуществляется не реже 1 раза в неделю.

Соблюдение этих простых правил позволит избежать захламления контейнерных площадок, заметно улучшит общий вид улиц и дворов, предупредит возможное повреждение контейнеров для ТКО строительными отходами. А главное – поможет избежать административной ответственности и штрафа.

- Мы наблюдаем как жители самостоятельно устанавливают видеокамеры, ставят баннеры, предупреждающие о недопустимости сбрасывать стройотходы на площадки для ТКО. Растущее число присланных нам видеоматериалов говорит о неравнодушии жителей, их сознательная позиция и борьба за чистоту вызывают уважение. Мы признательны за помощь в проведении акции и привлечении к ответственности тех, кто не соблюдает требования закона, - заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что направить фото- и видеосъемку нарушителей можно в социальных сетях регоператора по адресам: https://vk.com/regoperator и https://www.instagram.com/regoperator. Все материалы будут переданы в надзорные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности.

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