В Вольске хозяин дома забил собутыльника табуретом и лег спать

Мужчина погиб от рук приятеля в Вольске Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области 30-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- Следствие считает, что днем 12 мая 37-летний мужчина пришел в гости к приятелю в частный дом на улице 1 Мая. Там они стали распивать алкоголь и в какой-то момент поругались. Хозяин жилища схватил табурет и ударил гостя по голове, продолжил избивать руками и ногами в ту же область и потом ушел спать, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Через несколько часов потерпевшего без сознания нашла его мать и вызвала «скорую». В больнице его положили в реанимацию, но это не помогло. В тот же день он скончался от тупой травмы головы.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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