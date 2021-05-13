На Саратовском ипподроме открывается беговой сезон

В Саратове открывается беговой сезон.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, открытие назначено на 15 мая на Саратовском ипподроме.

В программе шесть заездов и одна скачка, наездники разыграют четыре именных и два традиционных приза.

Участие примут 36 наездников на лошадях рысистых пород. Они будут представлять хозяйства Балаковского, Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Марксовского, Самойловского, Пугачевского и Саратовского районов.

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