В Саратовской области МО ушло на карантин из-за бешеной коровы

В Алексеевском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского района объявили карантин по бешенству из-за павшей коровы.
Как говорится в постановлении губернатора Саратовской области Валерия Радаева, карантин установлен с 10 мая.
Корова, больная бешенством, умерла на территории личного подсобного хозяйства на улице Подгорная в селе Алексеевка.
Теперь там проведут вакцинацию животных и убьют зараженных бескровным методом. Карантин снимут через два месяца, если не будет других случаев бешенства.
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