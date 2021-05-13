В Саратовской области МО ушло на карантин из-за бешеной коровы

В Алексеевском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского района объявили карантин по бешенству из-за павшей коровы.

Как говорится в постановлении губернатора Саратовской области Валерия Радаева, карантин установлен с 10 мая.

Корова, больная бешенством, умерла на территории личного подсобного хозяйства на улице Подгорная в селе Алексеевка.

Теперь там проведут вакцинацию животных и убьют зараженных бескровным методом. Карантин снимут через два месяца, если не будет других случаев бешенства.

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