В Саратове присяжные оправдали мужчину по делу о двойном убийстве

В Саратове вынесен приговор по делу об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, обвиняемый Александр Муравьев был оправдан.

По версии следствия, он в октябре прошлого года поссорился с приятелями во время совместной пьянки в Шиханах. Одного он избил руками, ногами и бутылкой, попытался задушить проводом, а потом не менее семи раз ударил ножом. Также сторона обвинения полагала, что Муравьев не менее 15 раз ударил руками и бутылкой сожительницу потерпевшего, которая встала на его защиту, а потом 32 раза пырнул женщину ножом.

Мужчина свою вину не признал, заявив, что в тот момент спал, а убийства совершили другие лица из той же компании. Его разбудили уже после преступления и вывели на улицу Муравьев запомнил, что один из собутыльников выкинул некий предмет в мусорный бак – это мог быть нож.

Слова Муравьева подтвердил и другой участник совместной пьянки, который указал на другого человека в качестве убийцы.

Присяжные поверили словам Муравьева и единогласно сошлись во мнении, что он не совершал преступления. 13 мая областной суд вынес оправдательный приговор.

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